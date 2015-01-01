"Я плачу, когда думаю об этом": Шепелев признался, почему на самом деле не дает сыну увидеть родных Фриске

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Певицы нет в живых уже 11 лет. И почти все эти годы ее единственный сын Платон не видел своих дедушку и бабушку.

Мальчик живет с папой Дмитрием Шепелевым. Поначалу телеведущий отпускал сына к родителям Жанны, но после того, как Владимир Борисович Фриске повел себя агрессивно и закатил скандал, Дмитрий оборвал все контакты с семьей покойной певицы.

Фриске обвиняли Шепелева в том, что он настраивает ребенка против семьи, говорили, что телеведущий использует Платона в своих интересах. Сестра и отец Жанны ходили по разным телешоу, рассказывая, как они скучают по мальчику, и как несправедливо поступил Дмитрий. Семью экс-блестящей поддерживала Ольга Орлова, крестная Платона, ей Шепелев также запретил приближаться к своему сыну.

Телеведущий же все это время молчал. Только в очередную годовщину смерти Жанны, он решил раскрыть правду, почему не пускал Платона к бабушке и дедушке.

"Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить", — написал в своем блоге Шепелев.

Дмитрий заявил, что оберегал сына, якобы родные со стороны Жанны не хотели встречаться с мальчиком без камер. Они пытались сделать из воссоединения с внуком шоу. "Есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ", — объяснил бывший сожитель Фриске.

Напомним, с Жанной Фриске телеведущий в браке не состоял. Сейчас Дмитрий Шепелев счастлив с дизайнером Екатериной Тулуповой. Они поженились в прошлом году, хотя живут вместе с 2018 года. Супруги воспитывают троих детей — дочь Екатерины от прошлых отношений, Платона и совместного сына Тихона.