Собянин: Обновление трамвайного парка завершилось в Москве

В Москве завершили обновление парка трамваев. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Теперь в городе курсируют более 600 вагонов - только нового поколения.

Низкий уровень пола позволяет беспрепятственно заходить в салон маломобильным пассажирам и родителям с колясками. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, есть разъёмы для зарядки гаджетов.

Медиаэкраны сообщают о маршруте и транслируют актуальные городские новости. А самое главное - внедрение беспилотных технологий. Первые четыре таких трамвая уже работают. До конца года их число вырастет до 15, а к концу десятилетия беспилотными станут примерно две трети парка.