Прикованная к больничной койке Ольга Бузова страдает от страшных болей после операции

Ольга Бузова упала в ванной и разбила колено. Певица получила серьезную травму ноги, ее экстренно прооперировали. Телеведущая все еще находится в больнице и вынуждена отменить ближайшие концерты.

Восстановление будет долгим, медики пока не берутся давать прогнозы. "Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока неясен период полного восстановления. <…> О выписки не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться", — поделилась Ольга на своей странице в соцсети.

Бузову поддерживают поклонники и коллеги. Поющую телеведущую уже навестили Мария Погребняк, Олег Майами, и Михаил Галустян со своей невестой Лилией Киосе. Они принесли Ольге цветы и сладкие подарки. Но из-за страшной боли Бузова не смогла долго принимать гостей.

"Как будто с каждым днем сильнее болит. 12-го, после операции, я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит", — призналась ведущая.

Звезда реалити себя не жалеет, но признается, что слезы сами капают из глаз от боли и беспомощности. Ольга поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что ей становится легче от осознания того, сколько людей за нее переживают и молятся.