Наталья Фриске ответила на шокирующие обвинения Шепелева: "Написал… Петушара!"

Жанна Фриске родила единственного сына от телеведущего Дмитрия Шепелева. Платону было всего два годика, когда его мама умерла.

15 июня семья певицы собралась на кладбище, чтобы почтить память Жанны. В 11-ю годовщину смерти артистки родные принесли на погост цветы и новые портреты. Наследник Фриске и ее последний возлюбленный у могилы не появились. Семья певицы уверяет, что Шепелев ни разу после похорон не был на кладбище.

Близкие Жанны враждуют все 11 лет. Дмитрий не дает бабушке, дедушке и родной тете видеться с Платоном. Якобы так телеведущий оберегает мальчика от шумихи в СМИ. По словам Шепелева, родные Фриске хотят устроить из встреч с сыном Жанны телешоу.

"За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было", — шокировал Дмитрий.

Но Наталья Фриске говорит совсем другое. По словам сестры Жанны, отец не только не пускает мальчика к бабушке и дедушке, но даже запрещает передать ему открытку на день рождения. Пресекаются самые безобидные попытки выйти на связь с мальчиком.

В подтверждение своих слов Наталья рассказала, что в апреле ей написала подписчица, которая поделилась, что ее дочь учится в одном классе с Платоном. Фриске попросила женщину передать сыну Шепелева записку от близких.

"Можете дочку попросить очень аккуратно положить от нас письмо? Понятно, что подарки ему какие-то не нужны. Мы положим денежку какую-то, напишем свои номера телефонов, и если он захочет, может быть, он нам напишет. Она ответила: "Надо будет спросить у Кати (жена Шепелева — прим.ред.)"", — пересказала Наталья диалог с подписчицей.

В итоге передать весточку от близких не удалось. "Мы всеми способами пытаемся хоть как-то, хоть что-то. Я знаю, что к школе нас туда не подпустят, потому что там, естественно, охраняемый участок. Его в школу привозят и забирают. Ребенку 13 лет", — заявила Фриске.

Когда Наталья увидела сообщение Шепелева о том, что бабушка и дедушка Платона не хотят встретиться без камер, она была очень удивлена. Сестру певицы попросили прокомментировать откровения Дмитрия, но она смогла сказать лишь два слова. "Написал… Петушара!" — обозвала Наталья несостоявшегося зятя.