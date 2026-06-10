Cтраховую пенсию по старости будут назначать автоматически

С 1 сентября этого года в России планируют назначать страховые пенсии по старости автоматически, без подачи заявления со стороны пенсионера.

Социальный фонд России (СФР) будет самостоятельно, на основе данных индивидуального лицевого счета, проверять, достиг ли человек пенсионного возраста, есть ли у него необходимый минимальный стаж (15 лет) и достаточное количество пенсионных баллов (не менее 30 ИПК), передает МК.

А уже 1 января 2027 года будет назначаться страховая пенсия по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право, и без заявления, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пенсионные средства "молчунов", которые до сих пор не распорядились своими накоплениями, могут стать частью механизма долгосрочных сбережений. Однако потребуется законодательное решение, чтобы пенсионные накопления "молчунов", которые до сих пор остаются в Соцфонде, "использовались по-другому", уточнил министр финансов России Антон Силуанов.