Собянин рассказал о реставрации столичных объектов культурного наследия

Московские власти с начала года выдали более 500 разрешений для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, более чем на 130 объектах уже идут научно-исследовательские и изыскательские работы.

В частности, специалисты готовят к реставрации городскую усадьбу Лопухиных - Станицкой на Пречистенке, где находится музей Льва Толстого.

Кроме того, идет подготовка проекта реставрации в здании кухни-столовой училища живописи, ваяния и зодчества - Высших художественно-технических мастерских на Мясницкой улице.

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