Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Зашла речь и об СВО. Лавров отметил, что в последнее президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует полную потерю чувства ответственности и ощущение собственной безнаказанности. Так что говорить о конкретных сроках урегулирования украинского конфликта нельзя.

По мнению главы МИД России, Владимир Зеленский находится в определенном психологическом состоянии. "Мне кажется, он сейчас почувствовал полную свою безнаказанность и хочет этим моментом, который вот сложился, таким конъюнктурным, воспользоваться для того, чтобы показать, какой он крутой", - передает слова Лаврова "МК".

Поэтому об окончании украинского конфликта он бы, по его выражению, "не стал гадать", отмечает "Интерфакс".

"Всё решается, как сказал президент Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски. Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта, все решается нашими военными, на которых смотрит вся страна", - рассуждает министр иностранных дел России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена руками западных стран. Тем не менее, Россия к переговорам с Украиной готова – если они будут идти честно, без жульничества со стороны Киева, заявил глава МИД России.