Названа причина смерти 35-летней звезды сериала "Клюквенный щербет"

В Турции скончалась звезда сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем. За день до смерти актриса отметила 35-летие.

Семья не стала скрывать причину смерти звезды "Клюквенного щербета". Эдже погибла из-за сердечного приступа. Как рассказал адвокат родителей Иртем, актриса была дома с мамой, когда ей стало плохо. Женщина пыталась спасти дочь, но все ее усилия оказались тщетны.

Поклонники оплакивают актрису. В фан-паблике Иртем появилось полное боли сообщение.

"Наша любимая Эдже Иртем, которая завоевала любовь всех своим характером в „Клюквенном Щербете“, ушла из жизни сегодня утром из-за сердечного приступа. Она была очень молода, у нее настал пик в карьере, поэтому такая ранняя смерть глубоко ранила все наши сердца", — говорится в некрологе.

Эдже Иртем прославилась на весь мир после появления в сериале "Клюквенный щербет". Она сыграла роль Ишил. Также в фильмографии актрисы такие ленты, как "Новая невеста", "Права на престол Абдулхамид", "Запретный плод", "Мистер Ошибка" и "Семья".