Всю ночь с воскресенья на понедельник противник фиксировал прилеты российских ракет и ударных БПЛА. Под массированным ударом - Харьков, Днепропетровск. И, разумеется, Киев. По целям в украинской столице отрабатывают и "Геранями", и баллистикой. Очевидцы фиксируют взрывы в самых разных районах города.

К утру Киев затягивает дымом. Слышны повторные детонации. По украинской столице нанесено самое большое количество ударов. В основном это предприятия, на которых собирали беспилотники - как малого, так и дальнего радиуса действия, которые ВСУ используют для террористических атак по российской гражданской инфраструктуре.

"Поражены предприятия: "Киевский завод "Радар", осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности, "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго", "Киевский государственный завод "Буревестник", производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ, ООО "Укр Армо Тех", осуществляющее сборку боевых частей для БПЛА и ракет различного типа", - сообщили в Минобороны.

Один из цехов по производству и подготовке БПЛА был развернут в киностудии имени Довженко. По прямому назначению она почти не использовалась. Вот пустующие павильоны и превратили в завод по производству беспилотников, рассчитывая на то, что российская разведка об этом не узнает. Также в списке пораженных объектов - "Киевский агрегатный завод", "Авиаремонтный завод №410". И терминал "Новой почты", через который осуществлялась доставка и хранение запчастей для производства БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.

На опубликованных кадрах видно, как украинская ПВО пытается сбить российскую ракету. Но заряд предположительно от американской системы "Пэтриот" улетает куда-то в жилой массив. В результате подобного промаха пострадала и Киево-Печерская лавра. Кадры горящего храма сейчас активно тиражируют западные СМИ.

"Россия продемонстрировала масштаб своей жестокости. После ударов серьезно повреждена Киево-Печерская лавра - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для нас, французов, это можно сравнить с бомбардировкой Нотр-Дама или собора Сен-Дени", - сказал Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции.

Правда, после богохульств на открытии Олимпиады в Париже в искренность переживаний о судьбе русской православной святыни верится с трудом. Вот и Зеленский тут же примчался в Лавру, оскверненную по его приказу и переданную раскольникам из ПЦУ. Оперативно на место приехали и сотрудники ЮНЕСКО, которые почему-то не проявили такой ретивости, когда киевские террористы нанесли удар по музею "Оборона Севастополя". Хотя этот объект тоже входит в список всемирного наследия.

Впрочем, такая избирательность совсем не в новинку. Достаточно вспомнить удар по колледжу в Старобельске, где погибли дети. Или многочисленные атаки ВСУ на православные храмы в Донбассе. Все это просвещенная Европа надменно предпочла не заметить. А вот на инциденте с Киево-Печерской лаврой, где незначительно повреждена лишь крыша Успенского собора, они решили попиариться вовсю, обвинив в произошедшем Россию. Хотя факты говорят совсем о другом.

"По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот". Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", - добавили в Минобороны.

На прошлой неделе спикер украинского МИДа Георгий Тихий как раз хвастался тем, что Киев уговорил европейцев передать ему ракеты для ПВО с практически истекшим сроком годности. Вот и результат их применения не заставил себя долго ждать. И подобных промахов будет больше, учитывая, что Россия продолжит наращивать удары по Украине. И прежде всего по Киеву, что подтвердил и президент в ходе недавней встречи с участниками СВО.

"Мы должны отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", - указал Владимир Путин.

По словам главы государства, таким образом киевский режим пытается скрыть неудачи на фронте, где ВСУ похвастать нечем. Наши войска продолжают владеть стратегической инициативой, постепенно продвигаясь вперед.

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Артема. Оно находится к югу от Константиновки, которую наши бойцы продолжают зачищать.

"За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих", - рассказал Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск.

В условиях быстрого продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка, подчеркивает Минобороны, киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск.

"Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль Вооруженных сил России", - указано в сообщении.

Очевидно, что то же самое ожидает и весь Донбасс.