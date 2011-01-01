Принц Уильям не носит обручальное кольцо: и вот почему

Обручальное кольцо Кейт Миддлтон уже давно считается одним из самых знаменитых украшений в мире. Но мало кто может вспомнить, как выглядит кольцо принца Уильяма.

В отличие от своего брата, принца Гарри, который постоянно носит украшение на пальце, будущий король Великобритании предпочитает обходиться без него. Причина, как утверждается, довольно проста.

Незадолго до королевской свадьбы в 2011 году источники во дворце сообщили, что после обмена клятвами Уильям не будет носить обручальное кольцо. "Он не любит украшения. Он никогда их не носил. Принц решил, что не хочет начинать носить их сейчас. Это исключительно вопрос личных предпочтений", — рассказал инсайдер газете Mirror.

Дедушка Уильяма, принц Филипп, также никогда не носил главный символ брака. "Хотя для женщин королевской семьи традиционно носить и помолвочное, и обручальное кольцо после свадьбы, для мужчин королевской семьи это никогда не было обязательной традицией. Именно поэтому принц Филипп и принц Уильям их не носят. Когда твою свадьбу смотрят миллионы людей, все и так знают, что ты женат", — объяснила еще в 2018 году королевский биограф Элоиза Паркер.

Отсутствие кольца на руке принца Уильяма связано не с какими-либо особыми королевскими правилами, это просто его личный выбор.