Вот почему пропавшие Усольцевы не оставили никаких следов

Семья Усольцевых пропала 28 сентября прошлого года. Туристы ушли в поход и не вернулись. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка и исчезли.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они бесследно пропали. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Позже эксперты решили, что туристы вероятнее всего погибли.

Однако эксперт и тренер в области безопасности и выживания Данила Михайловский высказал мнение, что Усольцевы могут быть до сих пор живы. "Да, конечно, всегда есть вероятность найти людей живыми", - заявил он.

Усольцевы могли оборудовать землянку или схрон с запасом продуктов. Вот только на месте исчезновения семьи не оказалось никаких следов. Эксперт предположил, что Усольцевы сознательно решили пропасть.

"Сложнее всего найти человека, который не хочет, чтобы его нашли. Если задача была исчезнуть, то, значит, вот они таким образом и исчезли, подготовили", - отметил Михайловский для "Пятого канала".

Напомним, что в начале июня следователи возобновили масштабные поиски семьи. На высоте и в затененных участках тайги до сих пор лежит снег, что осложняет операцию.