Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Младший лейтенант Олег Ерахтин и его штурмовой взвод выбили противника из опорного пункта. Несмотря на массированные обстрелы, Олег с подчинёнными удержал захваченную позицию и передал артиллерии координаты огневых точек неприятеля. Когда они были уничтожены, бойцы под командованием Ерахтина взяли еще один опорник ВСУ.

Рядовой Александр Краснов спас жизни боевых товарищей. Рискуя собой, он оказал раненым первую помощь и организовал эвакуацию. По ходу движения Александр отразил атаку вражеского fpv-дрона и, не допустив потерь, доставил военнослужащих медикам.