Скрывшихся с места ДТП россиян все равно найдут: "Платить придется из своего кармана"

Россияне стали чаще скрываться с места ДТП, отмечается в отчете МВД. При этом в 80% случаев автомобилистов рано или поздно обнаруживают благодаря распространенности камер видеонаблюдения.

Автоюрист Дмитрий Славнов уверяет, что оформить ДТП, даже если речь идет о царапине на чужом автомобиле, в большинстве случаев — более безболезненный способ решения проблемы. Однако если ДТП случилось из-за пьяного водителя или у шофера не оказалось полиса ОСАГО, то ситуация гораздо серьезнее и тут виноватому придется понести ответственность.

"Если вы пьяный или у вас нет страхового полиса, то появляется умысел скрыться, тогда вы берете всю ответственность на себя. Платить придется из своего кармана, и в 90% случаев вас также найдут", - заявил эксперт НСН.

Кстати, многие автомобилисты сбивали при движении птиц, но не все знают, что подобное происшествие может обернуться суровым наказанием для водителя. С точки зрения правил дорожного движения, наезд на птицу — полноценное ДТП, поэтому водитель не вправе покидать место происшествия до прибытия сотрудников дорожно-патрульной службы.

За оставление места такого ДТП водителю грозит лишение прав до полутора лет или административный арест до 15 суток, даже если под колеса автомобиля угодил обычный воробей. Гибель птицы придется компенсировать государству как вред окружающей среде, а сумма компенсации будет зависеть от характеристик особи.