Ночью 16 июня силы ПВО сбили над Россией 172 беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 172 украинских беспилотника.

Вражеские БПЛА были зафиксированы и уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Все беспилотники были самолетного типа, заявили в Минобороны России.

На подлете к Москве уничтожили 35 беспилотных средств. О разрушениях и пострадавших не сообщается. На месте падения обломков работают специалисты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На Кубани в станице Полтавской из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Погибших и пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 123 вражеских БПЛА.