Посетителям Ленинградского зоопарка показали подросших котят манула. Они пока еще даются в руки, хотя и проявляют недовольство этим.

Зверятам уже больше месяца, вес набирают хорошо - самый упитанный уже тянет на 450 граммов. Уже удалось определить и пол котят - два самца и две самки. С материнством, по словам зоологов, кошка Пепе справляется отлично и даже успевает на занятия с киперами.

Пополнение в семействе манулов стало приятной неожиданностью. Хищник, занесенный в Красную книгу, в неволе размножается крайне неохотно. По последним данным, в России манулов не больше 3 тысяч особей.