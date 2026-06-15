Зачем молодые актрисы приходят на могилу Светланы Светличной

Светлана Светличная скончалась 16 ноября 2024 года после тяжелой болезни. Звезду "Бриллиантовой руки" похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

В июне на могиле актрисы появился элегантный памятник. Сложных скульптур близкие не стали выдумывать, а поставили монумент из отполированного габбро-диабаза. На черной глади камня эффектно смотрится белый мраморный крест. Издалека виден выгравированный на надгробии портрет Светличной.

Как рассказал бывший пресс-секретарь актрисы Илья Кротков, снимок для памятника выбрали не случайно. "Наследники знали, насколько дорога ей была именно эта фотография. При огромном архиве снимков Светлана Афанасьевна особенно любила этот портрет. Поэтому именно его решили увековечить на камне", — сообщил Кротков.

Пресс-секретарь актрисы объяснил, почему семья тянула с установкой памятника. Оказывается, близкие не хотели спешить, так как боялись, что грунт может просесть и надгробие накренится или появятся трещины. Выждать полтора года рекомендовали специалисты по установке монументов.

Сейчас, по словам Кроткова, место захоронения Светличной является одним из самых посещаемых на звездной аллее Троекуровского кладбища. Приходят почтить память легенды советского кино не только поклонники, но и молодые актрисы, для которых принести цветы звезде "Бриллиантовой руки" стало традицией.

"Сюда приходят не только поклонники ее таланта. Для многих молодых актрис Светлана Афанасьевна остается символом красоты, достоинства и верности профессии. И мне кажется, что память о ней будет жить гораздо дольше любых официальных званий", — отметил Кротков в беседе с "МК".

Напомним, Светличная последние несколько лет очень тяжело болела. В 2022-м семья артистки приняла решение поместить ее в дом престарелых. Родственники знаменитости уже не справлялись с уходом за ней самостоятельно, поэтому доверили актрису в руки медиков.

За несколько месяцев до смерти Светлане Афанасьевне поставили паллиативный статус. По словам друзей семьи актрисы, она практически не вставала с постели и часто даже не понимала, где находится. В конце концов коварная болезнь взяла верх. Звезде фильма "Бриллиантовая рука" было 84 года.