МИД: Россия нанесла "чувствительное поражение" Украине и Западу

Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщил МИД.

Сегодня, 15 июня, огласили окончательное решение по длившемуся десять лет разбирательству между Россией и Украиной. Усилия оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели крах. Также суд в Гааге отказал Киеву в демонтаже Крымского моста и в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" за использование природных ресурсов в акватории Крыма.

Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли, передает РИА Новости.

"Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России", - заключили в дипведомстве.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим заметно нарастил террористическую активность в Черном море, что увеличивает риски для гражданского судоходства.

Кроме того, атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море вызвали резкий отклик не только в России — жестко отреагировали также власти Турции и Казахстана. При этом "в Киеве проигнорировали ясную реакцию со стороны Анкары и Астаны".