Российские войска в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на нашей территории нанесли серию ударов по предприятиям ВПК и энергетической инфраструктуре противника. Приходят сообщения о взрывах в Харьковской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.

Между тем, в ходе спецоперации наши подразделения накануне освободили поселок Артёма в ДНР и продолжают движение вперед. В зоне ответственности группировки "Запад" экипаж вертолета Ми-28НМ точно отработал по заданным координатам. Легкой многоцелевой управляемой ракеты "ночной охотник" поразил замаскированный вражеский опорник с личным составом.

На Добропольском направлении расчет БПЛА "Князь вещий Олег" 177 гвардейского полка морской пехоты выявил передвижение техники противника и скорректировал авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ.

В ДНР полным ходом идет освобождение Константиновки, под нашим контролем уже вся восточная часть города. По укрепрайону и огневым точкам неприятеля бьют "Грады" южан. Цели им указывают разведывательные дроны.

Методично разрушают систему снабжения и управления ВСУ в Константиновке артиллерийские расчеты. На кадрах от Минобороны - уничтожение склада боеприпасов.

А в Запорожской области очередной опорник врага зачистили передовые отряды группировки "Восток". Это позволило закрепиться на участке для дальнейшего продвижения вперед.

В Харьковской области "северяне" продолжают расширять полосу безопасности и теснить врага от наших границ. Очередной урон неприятелю нанес расчет самоходки "Мста". Дальнобойность орудия позволяет уничтожать цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. А тесное взаимодействие разведки, беспилотных систем и артиллерии дает возможность оперативно реагировать на любые изменения обстановки.