Президент Ирана подтвердил скорое подписание сделки с США

Соглашение с США будет подписано в пятницу, 19 июня, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает агентство Mehr.

По словам политика, руководству страны удалось сохранить управление в условиях войны благодаря работе, которую провели губернаторы и главы районов.

Как уточнил Пезешкиан, "противник рассчитывал, что страна развалится", но этого не произошло.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что суда возобновляют движение по Ормузскому пролив. Подробности.

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