Редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), военный аналитик Игорь Коротченко прокомментировал попадание ракеты в Киево-Печерскую лавру. Эксперт назвал виновных в этом инциденте.

По мнению Коротченко, ответственность за попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot по Киево-Печерской лавре полностью лежит на украинской стороне. Эксперт считает, что ответственными за произошедшее целиком и полностью являются ВСУ, передает ТАСС.

Также эксперт отметил, что ракеты ЗРК должны быть настроены на самоуничтожение в случае промаха, однако в данной ситуации этого не произошло.

Напомним, пожар в Киево-Печерской лавре вспыхнул минувшей ночью. Пламя охватило крышу Успенского собора. В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы не наносят и не планируют наносить удары по гражданской инфраструктуре.

В ведомстве отметили, что одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.