Не Шепелев и не родители: кому умирающая Фриске на самом деле хотела отдать сына

Жанна Фриске скончалась 11 лет назад. Несколько лет певица боролась с раком мозга, но болезнь оказалась сильнее. Последние дни жизни звезды "Блестящих" были особенно тяжелыми.

Деньги на лечение певицы собирала вся страна. В какой-то момент показалось, что врачам удалось спасти Фриске, но вскоре после этого стало ясно: звезда не сможет выкарабкаться. Особенно трагично было то, что за два года до смерти Жанна родила долгожданного ребенка.

Отцом сына Фриске Платона стал ведущий Дмитрий Шепелев. Именно он сейчас занимается воспитанием звездного наследника. Мальчику уже 13 лет, он увлекается музыкой и очень сильно похож на маму.

С семьей Фриске Платон не виделся несколько лет. Отец его не пускает к бабушке и дедушке. Между тем папа Жанны Владимир Фриске в одном из интервью заявил, что исполнительница хита "Малинки" перед смертью ясно дала понять, что не хочет оставлять сына Шепелеву. Жанна желала для ребенка другого опекуна.

"Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: "С кем бы ты хотела оставить ребенка?" Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти… Сказали: "Кивни головой". Назвали его (Дмитрия Шепелева. — Прим. ред.) Она — нет. Назвали свои имена — нет. Назвали Олю Орлову — она кивнула", — поделился Владимир Борисович.

Однако телеведущий нарушил последнюю волю Фриске. Шепелев полностью оградил сына от людей, которые, по его мнению, могут навредить мальчику. В 11-ю годовщину смерти Жанны Дмитрий сделал признание. По его словам, родные Фриске хотят устроить из встреч с сыном певицы телешоу.

"За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было", — шокировал заявлением Шепелев.