Подписание меморандума между США и Ираном должно ознаменовать окончание конфликта

Соглашение еще не подписано, но суда уже пошли по Ормузскому проливу, заявляет президент США Дональд Трамп. На саммите "семерки" во Франции, где иранский вопрос был заявлен как главный, конечно же, вначале спрашивают о ситуации на Ближнем Востоке.

"Все стороны подписали соглашения, и пролив, как вы знаете, уже частично открыт. Они немного поискали пару мин. Уже нашли. Но, по сути, суда только начинают выходить в море. В пятницу он будет полностью открыт. У нас теперь очень хорошие отношения с Ираном. Это совсем другое дело", - сказал Трамп.

Вслед за США об успешной сделке накануне заявили и в Иране. А еще о своей победе над врагом. США не смогли военным путем добиться смены режима в Исламской республике. Народ в результате агрессии, напротив, сплотился вокруг власти.

"Мы победили в этой войне. Исламская республика Иран вышла из нее победителем. Иранский народ одержал победу. Это не преувеличение", - отметил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Меморандум состоит из 14 пунктов. Первое и одно из самых важных условий - немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Должно быть полностью восстановлено судоходство в Ормузском проливе. США обязаются не вводить новые санкции, включая нефтяные, не наращивать военное присутствие в регионе, разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, а также вместе с союзниками разработать план восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Иран, в свою очередь, обещает не создавать ядерное оружие.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Больше никогда. Если мы говорим об аспектах этой сделки, то этот аспект основополагающий. Иран не получит деньги, пока не выполнит свое обещание. Здесь никто не собирается просто так доверять на слово. Мы будем все это самостоятельно контролировать. Ядерные материалы будут уничтожены, переработаны. Ядерная программа будет закрыта", - указал Пит Хегсет, министр обороны США.

Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным высоко оценил вклад России в урегулировании конфликта. В Кремле прокомментировали диалог двух лидеров, состоявшийся накануне: "Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которыми еще придется серьезно заняться".

Неожиданно активизировалась Европа, которая все время дистанцировалась от конфликта. Макрон заявил, что Париж и Лондон готовы развернуть миссию в Ормузе через 2-3 дня после соглашения США и Ираном. Хотя их уже никто не просит. Кроме того, выяснилось, что Франция не прочь участвовать в надзоре за ядерными объектами Ирана.

В Лондоне надеются, что сделка США и Ирана поправит положение британской экономике.

"Восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе ослабит экономическое давление, которое испытывают люди в Соединенном Королевстве и во всем мире", - заявил Кир Стармер, премьер-министр Великобритании.

Всего пару дней назад заключение сделки между США и Ираном было под большим вопросом. Израиль нанес ракетный удар по Ливану. Иран собирался совершить ответную атаку, но все же в последний момент Трамп уговорил Тегеран вернуться за стол переговоров. Сегодня после первых сообщений о заключении мира между двумя странами премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не считает себя причастным к этому соглашению, поэтому продолжит операцию в Ливане.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка уже была подписана в электронном виде в воскресенье. При этом официальное подписание меморандума должно состояться 19 июня в Женеве, то есть времени на решение всех спорных вопросов остается слишком мало.