Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса

Москва готова делиться с Вьентьяном разработками в цифровой экономике, в сфере автономных электронных систем и искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Народно-демократической республики Лаос.

Сонсай Сипхандон находится в нашей стране с официальным визитом. Он примет участие в саммите Россия-АСЕАН, который стартует в Казани 17 июня. А сегодня главы кабминов обсудили совместные проекты в области энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Лаос - ведущий партнер России в Юго-Восточной Азии. В приоритете - экономическое сотрудничество. Товарооборот за последний год увеличился почти вдвое. Основной российский экспорт - продовольствие, удобрения и машиностроительная продукция. Лаос поставляет текстиль, натуральный каучук и кофе.

По итогам переговоров стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.