Делягин: Трамп едет на саммит триумфатором

Реально ли участие Европы в урегулировании иранского конфликта? Что скрывается за желанием Брюсселя сесть за стол переговоров по украинскому вопросу? И понимают ли в ЕС, что попытка перевести европейскую экономику на военные рельсы - путь к саморазрушению?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

"Трамп благодаря этому соглашению (с Ираном - прим. ред.) едет на саммит триумфатором. Помочь Трампу побыть триумфатором в течение этого саммита Нетаньяху, думаю, готов", - отметил он.

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