Американский борт номер один приземлился в Женеве ближе к шести вечера понедельника. Ради президента США даты саммита так называемой "семерки" были сдвинуты на день. Изначально они совпадали с празднованием 80-летия Дональда Трампа. Беспокоить в такой день главного участника G7 никто не решился. Ведь европейцы за стаканом премиальной французской минералки задумали крайне раздражительную для хозяина Белого дома вещь. Сами они отказали в военной помощи Штатам, когда на Ближнем Востоке еще шли активные боевые действия. Но рассчитывают на подмогу Вашингтона в противостоянии с Россией. Надеются переломить позицию Трампа по украинскому конфликту в пользу киевского режима.

Украинская пропаганда выдает обсуждение помощи режиму и начало официальных переговоров о вступлении в ЕС за главную тему саммита. Уровень рукопожатности Зеленского преподносят как максимальный.

В официальном расписании американского лидера переговоров с Зеленским тет-а-тет не значится. Киевский гастролер просто поприсутсвует в общем зале и, возможно, примет участие в дискуссиях. В центре внимания президента США - контакты с лидерами Катара, Эмиратов, Египта, Индии, которые приглашены на G7. И это недвусмысленный сигнал европейским архитекторам войны и их киевскому питомцу о смене фокуса американской внешней политики.

"Что касается Украины, президент Трамп был бы рад, если бы европейцы приняли вызов, взяли на себя это бремя и нагрузку. США последние несколько месяцев сосредоточены на Иране", - отметил Уильям Тейлор, экс-посол США на Украине.

Пока европейцы даже не могут предсказать, выдержит ли Дональд Трамп все три дня саммита. Или покинет его раньше времени, как уже было год назад в Канаде. Эмманюэль Макрон надеется удержать американского гостя до конца ужином в Версале, который запланирован на 17 июня. Рассчитывает поразить дворцовыми интервьерами любящего роскошь и обилие золота Трампа. Накануне президент США грозил Парижу 100-процентными пошлинами на французские вина, если Пятая Республика не отменит налоги на продукцию американских техногигантов. Буквально за несколько часов до прибытия президента США Макрон петушился и уверял, что не намерен идти на уступки. Но, едва увидев Трампа, боевой настрой сменился на подобострастный взгляд.

У грезящего о лаврах Наполеона Макрона в прямом эфире и нон-стопом в голове только одна битва - с Москвой. Выиграть ее он мечтает руками Украины и с помощью США. Впрочем, как и другие участники сходки во Франции.

"Украина и Европа на саммите G7 будут пытаться убедить президента США увеличить поставки ракет к системам Patriot, предоставить дальнобойное оружие и добиться усиления санкционного давления на Россию", - пишет Politico.

Но здесь Вашингтон европейцам совсем не такой союзник, как им хотелось бы. Постепенно сокращает свои обязательства и военное присутствие в рамках НАТО. Ограничивает поставки вооружений. Частично отменяет антироссийские санкции, пока европейцы самоубийственно вводят все новые рестрикции. На саммите они попробуют продать Дональду Трампу свой план урегулирования украинского конфликта. Который похож скорее на ультиматум и противоречит анкориджским договоренностям Москвы и Вашингтона. И условиям России в целом.

"Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов - Британии, Франции, Германии - в наше министерство. Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса", - указал Сергей Лавров.

По словам главы нашего МИДа, Россия остается приверженной достигнутым на Аляске договоренностям. Да и американцы от них публично не отказывались. Как они планируют их реализовывать, возможно, станет понятно после визита в Москву представителей администрации Трампа - спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.