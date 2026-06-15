Трамп заявил, что Америка и Иран подписали меморандум

Меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он объявил, что "все сделки подписаны", после завершения двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен.

Ранее сообщалось, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном подписан в электронном виде, сообщают CNN и журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

При этом отмечается, что текст соглашения пока не опубликован.

Официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве, отмечает РБК.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что руководству страны удалось сохранить управление в условиях войны благодаря работе, которую провели губернаторы и главы районов. Как уточнил Пезешкиан, "противник рассчитывал, что страна развалится", но этого не произошло.

В Москве заявили, что мир между США и Ираном "еще хрупок". США и Иран с посредниками проделали большую работу по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, если меморандум будет подписан, то взаимодействие по основному направлению урегулирования ближневосточного кризиса будет продолжено, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.