Трамп назвал хорошим свой новый телефонный разговор с Путиным

Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным был "хорошим", передает ТАСС.

Президент США добавил, что российский лидер "открыт для мира на Украине".

Как уточнил глава Белого дома, США сфокусируются на Украине после разрешения конфликта с Ираном.

Беседа Трампа с Путиным состоялась 14 июня. Длилась она 55 минут. Путин поздравил американского коллегу с 80-летием. Также лидеры обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения России и США.

Ранее Трамп сообщил, что суда начали двигаться через Ормузский пролив по южному пути. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".