Вот на что Симоньян тратит наследство Кеосаяна

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября прошлого года. Режиссеру было 59 лет. В конце 2024 года кинодеятель пережил клиническую смерть, его госпитализировали, но вскоре Кеосаян впал в кому.

В последний путь Тиграна проводили 28 сентября. Траурная церемония прошла в Армянской церкви в Москве. Проститься с режиссером пришли Константин Эрнст, певец Филипп Киркоров, юморист Евгений Петросян, продюсер Игорь Угольников, актер Иван Охлобыстин, фигуристка Татьяна Навка, журналистка Татьяна Миткова, певица Лолита Милявская и многие другие. Обе жены Тиграна — Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян — плакали у гроба.

Сейчас Маргарита и Алена поддерживают друг друга, горе их сплотило. После смерти мужа Симоньян столкнулась с новым испытанием, у нее выявили рак. Журналистка проходит лечение, но при этом не оставила работу.

Маргарита даже ездит в командировки. Сейчас она находится в Сочи, где состоялось открытие III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". Этот форум создал Тигран Кеосаян. Вдова актера вышла на сцену во время церемонии открытия, в своей речи глава RT поделилась планами и рассказала, как использует оставленное ей наследство.

Одним из главных проектов, реализованных Симоньян после ухода мужа, стало учреждение премии имени Кеосаяна. Награда вручается простым людям за благородные поступки.

"Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей", — поделилась Симоньян.