Семья не может похоронить артистку Плетневу

Сегодня, 15 июня, стало известно о смерти известной актрисы Татьяны Плетневой. Ей было 48 лет.

А сейчас появилась информация, что семья не может похоронить популярную артистку. Дело в том, что у родных Плетневой не хватает денег на организацию траурной церемонии. Сама же Татьяна Плетнева полгода не работала из-за тяжелой болезни. Об этом рассказали ее близкие на официальной страничке артистки в соцсети.

"Полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала, и семейная казна пустела. По предварительным расчетам, похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч..." - поведала семья актрисы.

Напомним, что Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня, однако печальная новость стала известна лишь сейчас. По некоторым данным, причиной смерти артистки стал рак печени. Страшная болезнь буквально за несколько месяцев "сожрала" звезду эпизода.

Татьяна Плетнева прославилась не только благодаря фильмам, но и сериалам. В частности, она появлялась в "Кухне", "Улицах разбитых фонарей" и "Следе". Плетнева также снималась в комедийных сериалах, среди которых "Счастливы вместе", "Интерны" и "СашаТаня".

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