Как шаровая молния может залететь в квартиру: специалист назвал способы защититься

В России с июня по август пик активности шаровых молний. Могут ли они проникнуть в квартиру и как от этого защититься?

Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков предупреждает, что шаровая молния действительно способна проникнуть в жилье, причем она может просочиться даже в самую маленькую щель дома.

"У наших предков была традиция перед грозой закрывать абсолютно все окна, дымоходы и печные трубы, а под двери подкладывать ткань. Это очень разумная мера, так как шаровая молния при наличии сквозняка или вентиляции может спокойно перемещаться из одной комнаты в другую", – заявил Бычков в беседе с "Абзацем".

По словам ученого, обезопасить себя помогут простые действия. В первую очередь следует соблюдать спокойствие, даже если светящийся объект проник в квартиру. Резкие движения создадут поток воздуха, а он привлечет электрический разряд к человеку. Заметив молнию, нужно остановиться, не двигать руками, не пытаться отмахнуться.

"Пускай она вас обойдет и улетит с потоком воздуха в другое отверстие или в другую комнату", — отметил специалист.

Шаровая молния возникает во время грозы, когда линейная молния из облаков ударяет в землю. При этом электрический заряд из облака передается земле, почве и металлическим предметам. Как сообщил ученый, размер шаровых молний может варьироваться от 20 сантиметров до 100 метров. Время их существования составляет около 20 секунд.