Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника за день

Министерство обороны сообщило, что в течение 15 июня российские средства ПВО сбили 74 украинских беспилотника.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ведомство отчиталось о массированном ударе по трем городам на Украине. Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".