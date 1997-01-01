"У моей машины откажут тормоза". Принцесса Диана знала о собственной смерти?

Принцесса Диана погибла 29 лет назад – 31 августа 1997 года. Жена принца Чарльза разбилась в страшной аварии. Смерть невестки Елизаветы II до сих пор окутана тайнами.

ДТП произошло ночью, около 00:30. В момент столкновения Диана находилась в автомобиле вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом, сыном арабского бизнесмена Мохамеда Аль-Файеда, а также его водителем Анри Полем и телохранителем Тревором Рис-Джонсом. По официальной версии, Поль, который был за рулем, просто не справился с управлением и врезался в столб посреди тоннеля.

Аль-Файед и сам водитель погибли на месте, а принцесса, которую успели госпитализировать, умерла в больнице спустя несколько часов. Единственным выжившим в ДТП стал Тревор, его спас ремень безопасности, однако телохранитель получил серьезные травмы и в итоге не смог вспомнить всех деталей.

Следователи вскоре назвали причину аварии. Скорость была превышена, а в крови водителя выявили уровень алкоголя, который был больше допустимого втрое. Однако всех сбило с толку заявление Мохаммеда Аль-Файеда, потерявшего сына.

"Это не несчастный случай, а убийство. Все было подстроено", – сказал тогда убитый горем бизнесмен.

Слова Аль-Файеда можно объяснить невероятной болью и попыткой найти виновного в гибели сына. Тем не менее он не отказывался от своей версии на протяжении 15 лет. Самые разные слухи ходят до сих пор. Поговаривают, что на самом деле водитель не употреблял алкоголь вообще – мол, эта версия была представлена общественности, чтобы скрыть правду. Якобы принцесса Диана знала слишком многое о жизни во дворце и вела себя абсолютно непредсказуемо, и в итоге на самом высоком уровне было решено подстроить ДТП.

Сторонники этой теории в доказательство приводят записку леди Ди, которую спустя время обнародовал дворецкий Пол Баррел. Принцесса Уэльская могла знать о собственной смерти заранее – за 10 месяцев до трагедии. К сожалению, было ли это послание просто эмоциональным срывом или же Диана знала о реальной угрозе, объяснить она уже никогда не сможет.

"Октябрь, я сижу и жду, чтобы кто-нибудь меня подбодрил. Это опасный период моей жизни… Планируется "несчастный случай" с моей машиной, откажут тормоза… И путь Чарльза станет свободным", — говорилось в скандальном письме.