"Мы делаем исторический шаг": Евросоюз и Украина запустили переговоры о вступлении

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил на межправительственной конференции в Люксембурге о запуске переговоров ЕС и Украины о вступлении, передает ТАСС.

"Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении", - объявил Антониу Кошта в X.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил, что вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным, если Киев не выполнит свои обязательства. При этом Будапешт снял свои возражения против начала переговоров о будущем Украины в ЕС. Это произошло после достижения соглашения о восстановлении прав проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства, подтвердил Мадьяр.

Страны ЕС одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.