Волочкова навестила прикованного к постели отца: душераздирающее фото

Анастасия Волочкова отправилась в Санкт-Петербург. В городе на Неве скандально известная балерина встретилась с родными.

О своем путешествии Анастасия Волочкова объявила на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Вначале она опубликовала фотографию, сделанную из поезда, а затем выложила кадр с отцом Юрием Волочковым.

Известно, что в настоящее время Юрий Федорович нуждается в постоянном уходе. Он перенес два инсульта и не может ходить. На свежем фото отец и дочь сняты вместе. Анастасия нежно обнимает прикованного к постели родителя.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Несмотря на то, что артистка отключила возможность комментирования фото, пользователи Сети заявили, что снимок буквально рвет душу, а также пожелали отцу Волочковой сил и долгих лет жизни.

"Папа — чемпион СССР по настольному теннису. И заслуженный тренер сборной России, вырастивший чемпионов. Папой мне были привиты лучшие качества, такие как трудолюбие, упорство, харизма, стремление к победе и умение побеждать, чувство юмора, сексуальность, доброта, непосредственность, сила духа, сила воли, дисциплина и многие другие", - говорила Анастасия.

При этом балерина отметила, что уже 19 лет он ничего не говорит при полном сознании и передвигается на инвалидной коляске. "Все эти годы для меня это отчаяние и горе", - призналась Волочкова.

Кроме отца, Анастасия увиделась с матерью Тамарой Владимировной, единственной дочкой Ариадной и зятем Никитой.

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