Начались переговоры о вступлении Молдавии в ЕС

Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в альянс, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



"Молдавия открыла первый кластер "основ" на переговорах с Евросоюзом", — сказала она по итогам первой межправительственной конференции с Кишиневом в Люксембурге.



Решение о старте переговоров полностью зависело от аналогичного решения по Украине. Что Кишинев, что Киев находятся в одной группе по расширению и будут проходить все этапы синхронно.



Сегодня также начались официальные обсуждения по членству Украины в ЕС. Как ранее отметил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщество сделало "исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении".