Банкротам хотят предоставлять бесплатную юридическую помощь

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому социально уязвимым категориям граждан могут оказывать бесплатную юридическую помощь при прохождении процедуры банкротства.

Инициатива предусматривает консультации по вопросам банкротства, помощь в подготовке необходимых документов, а также юридическое сопровождение в суде.

"ЛДПР убеждена, что необходимо включить многодетных, участников СВО и членов их семей, инвалидов I и II группы, а также малоимущих граждан и пенсионеров в перечень тех, кто может бесплатно признать себя банкротом через государственных юристов, без сотен тысяч рублей на адвокатов", — заявил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

Как отмечают авторы законопроекта, для многих россиян процедура банкротства остается не по карману из-за высокой стоимости юридических услуг. Депутаты подчеркнули, что нередко траты на подобное разбирательство переваливают за 120-150 тысяч рублей, а в некоторых случаях достигают более 300 тысяч рублей.