Подросток умер, предположительно, из-за вейпа в Уссурийске

13-летний подросток умер, предположительно, из-за курения вейпа в Уссурийске, смерть наступила мгновенно. Об этом сообщили в Минздраве Приморья.



"В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток 13 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа. Обстоятельства устанавливаются", — отметили в министерстве.



За дело взялась региональная прокуратура. Установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в надзорном ведомстве, сообщили власти.