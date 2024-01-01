Обнародовано заявление Анны Седоковой на допросе после смерти Яни Тиммы: волосы дыбом от слов певицы

Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. Но скандал вокруг его гибели не утихает. Родители баскетболиста винят в произошедшем Анну Седокову, а она все выпады в свой адрес игнорирует.

Певица долго восстанавливалась после гибели мужа. Тимма свел счеты с жизнью в день ее рождения. Для Анны это стало невыносимым ударом, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом.

Но тогда артистка публично не стала не раскрывать, что конкретно делал спортсмен. Оказалось, что подробности адской жизни с Тиммой Седокова описала на допросе через четыре дня после трагедии. То заявление Анны обнародовала адвокат семьи Яниса Маргарита Гаврилова.

"Гражданка Седокова под протокол заверяла следствие, что была жертвой абьюза со стороны бывшего мужа, который ее терроризировал, угрожал и даже обокрал в ее собственном доме! Но на предложение следователей написать по этому поводу заявление "убитая горем" вдовица ответила великодушным отказом!" — заявила юрист.

Гаврилову возмущает, что певица теперь на различных шоу строит из себя жертву, хотя якобы именно она и довела Тимму до рокового шага.

"Прекратите повторять "это был его выбор" и прочий бред! Человека уничтожило предательство того, кого он считал роднее всех на свете! А эта женщина еще смеет всуе вспоминать того, кого погубила! Это он потерял родную душу, смысл жизни и оставил в могиле свое сердце! И за эти полтора года никому не сказал о своей боли ни слова!" — высказалась адвокат.

Сейчас Анна Седокова принимает участие в шоу "Мастер игры". Во время съемок певица решилась на откровение. Артистка призналась, что ей было страшно выходить из дома.

"Весь мир меня ненавидел после смерти Яниса. Я боялась в такси ехать. Мне казалось, что меня высадят из-за ненависти этой", — призналась Седокова.

Напомним, Янис Тимма свел счеты с жизнью в подъезде жилого дома в Москве. Перед трагедией баскетболист и певица подали на развод. За несколько минут до рокового решения Тимма пытался дозвониться до жены. Но певица отмечала день рождения и трубку не брала.