Названо условие, при котором США возобновят удары по Ирану

США могут возобновить удары по Ирану и его блокаду при нарушении договоренностей.

С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News. Все козыри сейчас в руках Белого дома. В случае несоблюдения Тегераном договоренностей, Вашингтон сделает соответствующие выводы и примет меры.

"Если иранцы не будут соблюдать договоренности, мы решим, что предпринять", - отметил Вэнс.

Ранее США и Иран достигли соглашения по прекращению войны и окончанию морской блокады. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они, предположительно, продлятся 60 дней.