Мощные взрывы этой ночью гремели на Украине. О прилётах сообщают из Харьковской, Николаевской и Сумской областей. По объектам противника, связанным с ВСУ, также били во временно оккупированном Запорожье и Днепропетровске. В Константиновке продвижение наших штурмовых отрядов прикрывают артиллерия и беспилотники.

Днем и ночью "Грады" бьют по наблюдательным пунктам и опорникам противника в Константиновке и окрестностях. Враг пытается отступать, но любое передвижение блокируют операторы ударных дронов - срывают ротацию и подвоз боеприпасов. Уничтожают немногие еще оставшиеся склады. Точный сброс и мощная детонация мгновенно уничтожает сотни мин и снарядов. Наши штурмовики занимают еще один квартал.

На соседнем участке фронта подразделения группировки "Запад" освобождают Красный Лиман. В воздухе постоянно десятки наших дронов - разведчиков. Дороги и лесополосы - под огнем ударных БПЛА.

Эти кадры штурмовики группировки "Восток" сняли во время боя за один из опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Наступали двойками. Действия мотострелков корректировали операторы БПЛА, одновременно не давая противнику применить свою беспилотную авиацию.

Но отступить тоже практически невозможно. Каждое укрытие, каждый автомобиль - под прицелом наших ударных дронов. Вот операторы войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожают технику врага на Добропольском направлении. Там сейчас идут ожесточенные бои в Белицком, освобождение которого откроет путь к Доброполью.