Западные спонсоры Киева не оставляют попытки навредить Москве

Международный арбитражный суд в Гааге отклонил претензии Украины к России по Керченскому проливу. Который в Киеве пытались представить как международный - с правом свободного транзита судов. Но западные спонсоры режима не оставляют попытки навредить Москве. Во французском Эвиане лидеры "Большой семёрки" сегодня намерены провести встречу с Владимиром Зеленским. Главный вопрос - удастся ли склонить к дальнейшей поддержке Киева президента США.

О надеждах и тревогах европейской "партии войны" – в репортаже