Собянин: Набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки

На юге Москвы появится новое современное пространство для отдыха у реки. Как сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях, для этого в Даниловском районе продлят набережную Марка Шагала.

Протяжённость нового участка - от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки - составит 1 200 метров. Там укрепят берега и сделают подпорные стены, обустроят детские и спортивные площадки, создадут пешеходные и велосипедные дорожки, тропы здоровья.

В центре расположится амфитеатр, а рядом - причал. Также возведут четыре пешеходные эстакады. Завершить основные работы планируют в следующем году.