В Москве подвели итоги конкурса "Лидеры России"

В Москве подвели итоги самого масштабного управленческого проекта - конкурса "Лидеры России". В этом году победителями стали 60 коллективов из 33 регионов страны.

Конкурс проходил уже в шестой раз и в первые - не в индивидуальном, а в командном формате. Участники проходили испытания, связанные с анализом оценочной информации, распределением и оптимизацией ресурсов и другими.

Кроме того, конкурсанты впервые написали диктант, состоящий из серии интерактивных испытаний, оценивающих базовые навыки управленца. Напомним, проект проводит президентская платформа "Россия - страна возможностей".

"Почти не существует сегодня - в нашем, всё более сложном мире - вызовов, которые можно решить в одиночку. Время одиночек проходит. Сегодня выигрывает тот, кто способен работать в командной работе. Но обратите внимание, что наш конкурс называется не лидеры России команды, а лидеры России команда. Потому что самое главное - это понимание того, что все мы - одна команда. Команда президента", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.