Важна помощь каждого: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Насти Гавриловой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Насти Гавриловой из Иркутской области. У девочки - острый миелоидный лейкоз. Сейчас Настю срочно готовят к пересадке костного мозга, но, чтобы новые клетки прижились и не возникло смертельных осложнений, требуется серьёзная сопроводительная терапия. Её стоимость больше 5 миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Но помочь может каждый.

Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

15 - это много? Когда речь идет о таблетках, всего на один день? А 16? В этом возрасте девочки редко думают о лекарствах - ведь вся жизнь впереди. Красивая, хрупкая, русая. Но Настя так и не снимет платок. Волосы выпали уже после первой химиотерапии.

Настя никогда не болела, а тут вдруг побледнела. Не было сил. Пропал аппетит. Сдали кровь, и ребенка тут же увезли в реанимацию. Страшный диагноз установили быстро - острый миелоидный лейкоз.

"Сначала подумала, почему она? Что она сделала такое? Потом, как ее лечить? Как силы брать? И куда бежать? Что делать?" – рассказала Евгения Гаврилова, мать Анастасии.

Острый миелоидный лейкоз - очень агрессивное злокачественное заболевание крови. Без нужного лечения счет идет не на годы и месяцы - на дни.

Сейчас Настю срочно готовят к пересадке костного мозга - донором будет мама. Но чтобы новые клетки прижились и не возникло смертельных осложнений, требуется серьезная сопроводительная терапия. Больше 5 миллионов рублей. Такова цена спасения жизни девочки. Родители умоляют о помощи.

"Дорогие зрители, помогите, пожалуйста, собрать нужную сумму на лечение. Хочется, чтобы ребенок выздоровел, начал учиться. Замуж вышла, ребенка родила. У нас нет возможности собрать такую сумму. Рассчитываю на вашу помощь", - обратилась Евгения.

Своенравная, со стальным характером - палец в рот не клади. Скупа на эмоции, но любит маму, отчима - он воспитывал ее и брата почти с рождения - сейчас они оба ждут возвращения Насти в родной посёлок.

Настя любит рисовать, в художественную школу не взяли, сказали - слишком поздно пришла. Но у девочки еще столько всего, где "не поздно". Она мечтает стать кинологом, чтобы вместе со служебной собакой спасать людей. Только сейчас нужно спасти Настю. Ее жизнь зависит от неравнодушных людей. Ведь она верит - её самое заветное обязательно сбудется.

Ещё раз напомним: лечение нужно начать как можно скорее. Без него счёт идет на дни. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Гавриловой, программа 2606