Улицы Астрахани заполонили полчища кузнечиков: жители бьют тревогу

Жители Астрахани обеспокоены нашествием насекомых. Улицы, дворы, детские площадки - буквально повсюду полчища кузнечиков. Они прыгают на людей и залетают в дома. С чем связан такой рост численности и что делать?

Они оккупировали дома, веранды и даже машины. На Астрахань напали полчища кузнечиков. Стрекочут так, что в ушах звенит, скачут по тротуарам и без стеснения залетают в открытые окна. Одни ловят непрошеных гостей стаканами и бутылками.

В соцсетях только и обсуждают: саранча это или кузнечик. С виду не отличишь, а на деле разница огромная. Проще всего посмотреть на усы. У кузнечика они длинные и тонкие, у саранчи короткие - даже не разглядишь.

И характеры у них разные. Кузнечика вредителем не назовёшь. В отличие от саранчи, которая уничтожает всё на своём пути.

"У саранчи любимая еда растительность, а кузнечик – хищник, он питается мелкими насекомыми, гусеницы, мошки, даже клещей могут", - пояснила Людмила Костягина, начальник отдела защиты растений управления Россельхозцентра по Астраханской области.

Серые кузнечики повсюду: на стенах, на шезлонгах у воды. Как объясняют специалисты, сейчас у насекомых сезон размножения, вот численность и выросла. Сыграла свою роль и тёплая дождливая весна. Трогать кузнечиков голыми руками не советуют. Укус у них болезненный, хотя и не опасный. Яда нет, а вот прокусить кожу до крови и оставить синяк – могут.

Специалисты успокаивают: общество кузнечиков нужно потерпеть пару недель, потом их станет меньше. И хотя это не самые приятные соседи, биологи просят: не надо их травить и давить. Всё-таки это не вредители, а просто часть живой природы.