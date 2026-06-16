Подросток убил девочку на чердаке дома в Приморье

Тело убитой 12-летней девочки обнаружили на чердаке дома в Приморском крае.

Тело было найдено на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти, заявили в региональном главке СКР.

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался 12-летний мальчик из обычной семьи. Как сообщил источник РИА Новости, дети были знакомы. На учете в ПНД не стоял.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "халатность". Подростку назначены психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие намерено установить, в каком состоянии он находился и мог ли осознавать характер своих действий.

Также в ходе расследования будет дана правовая оценка действиями должностных лиц органов системы профилактики.