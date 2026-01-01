Волочкова вцепилась в зятя на глазах у дочери: вот что произошло

Единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна в апреле прошлого года обвенчалась со своим возлюбленным Никитой Григоряном. После таинства молодожены устроили банкет в Санкт-Петербурге.

Праздник был омрачен интервью балерины, которые вышло накануне торжества. Экс-прима Большого театра в откровенном разговоре в пух и прах разнесла жениха дочери. Анастасию возмутило, что мужчина не хотел звать журналистов на свадьбу.

Банкет прошел мирно, но Ариадна стала отдаляться от матери. В итоге к осени родственницы почти не общались. А когда весной 2026-го Волочкова перенесла операцию, дочь даже не навестила ее. Артистка заявила, что самые близкие — дочь и мать — ни разу не позвонили ей, не поддержали.

Волочкова публично вычеркнула родственниц из своей жизни. Но, похоже, Анастасия уже простила все обиды. Накануне семья воссоединилась в Санкт-Петербурге. Балерина приехала в город на Неве, чтобы навестить тяжелобольного отца, а также маму Тамару Антоновну. В итоге собралась вся семья, даже Ариадна с мужем Никитой Григоряном пришли в гости.

Анастасия поделилась радостным событием на своей странице в соцсети. Артистка опубликовала семейное фото. На снимке Волочкова одной рукой держала букет, а другой обняла зятя.

"Любимые доченька Ариадна и мой зять Никита. Лучшее место для встреч у бабушки", — подписала балерина фотографию.

Однако пользователи Сети неоднозначно восприняли кадр. Многие заметили, что Ариадна и Никита выглядели не очень довольными.

"Настя вцепилась как в зятя, как будто боялась, что сбежит с фотосессии"; "Что-то Никита не весел. Неужели теща не порадовала шпагатом?"; "На Ариадне лица нет, видно, что встречи с мамой ей тяжело даются"; "Волочкова как аккуратно давит на плечо мужа дочери. Это чтобы не рыпался?" — шутят подписчики балерины.