Правоохранители раскрыли новые детали убийства девочки в Приморье

Убийцей 12-летней школьницы в Приморье оказался ее одноклассник.

Как стало известно телеканалу РЕН, девочка пропала после дневной прогулки. Жильцы дома в поселке Врангель услышали непрекращающиеся вызовы на мобильный телефон, доносившиеся с верхнего этажа, и решили проверить чердак. Там они обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. Рядом с ней лежал телефон, на который продолжали поступать звонки.

По подозрению в убийстве задержали 12-летнего подростка. Установлено, что дети были знакомы и у них был конфликт. Подростки не состояли на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Мальчик был из обычной семьи. Пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "халатность". СМИ пишут, что девочку задушили.

"По предварительным данным, семиклассница ушла гулять и залезла с 12-летним одноклассником на чердак. Там подросток ее задушил", – уточнил собеседник РЕН.

Подростку назначены психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие намерено установить, в каком состоянии он находился и мог ли осознавать характер своих действий.

Также в ходе расследования будет дана правовая оценка действиями должностных лиц органов системы профилактики.