Пропавшие в Петрозаводске сестры сбежали из дома во второй раз

В Петрозаводске разыскивают двух сестер, которые ушли из дома и пропали.

Девочки 7 и 12 лет ушли из дома 15 июня в 17:00. Их видели в компании подростков в микрорайоне Ключевая в районе 20:00-21:00. Затем школьницы отправились в магазин, после этого на связь они не выходили.

В поисковой операции задействованы правоохранители и волонтеры. Прокуратура держит на контроле ход поисковых мероприятий.

Это уже не первый раз, когда девочки уходят из дома. В прошлый раз их искали на прошлой неделе, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Издание 78.ru пишет, что девочки из детского дома и воспитываются в патронажной семье. Школьниц характеризуют как "сложных" детей.

"Девочки - оторвы. Постоянно сбегают, для них не проблема переночевать в подъезде, подворовать в магазинах", - рассказал собеседник издания.

В первый побег девочек нашел старший брат, который тоже воспитывался в детдоме. Он удерживал их до приезда полиции. На 15 июня у опекуна и девочек была запланирована встреча с психологом и комиссией из органов опеки.