В Москве впервые применили ксенон во время МРТ у детей

Столичные врачи впервые провели детям МРТ с использованием газа ксенона. Маленьких пациентов ввели в наркоз, который не просто не вредит нейронам, а даже оказывает на них положительное воздействие. Это особенно важно для детей с эпилепсией. Ведь в их случае нужно точно определить причину заболевания, но сделать это безопасно. Впрочем, МРТ - лишь первый этап. Дальше - сложнейшая операция.

На трёхмерном снимке четко виден очаг эпилепсии в левой височной доле 11-летнего мальчика. В этой зоне зарождаются приступы, и врачи приняли решение её удалить. Для этого пришлось делать трепанацию черепа:

Очаг - в миллиметрах от зон, отвечающих за речь и движение. Малейшая ошибка - и ребенок не сможет в будущем разговаривать и жить полноценно. Выбрали технологию "операции с пробуждением", когда человек, находясь в сознании, разговаривает или даже выполняет задания. В детской хирургии такое - редкость.

Операция длилась несколько часов. Мальчик - в сознании, боли не чувствует. "Проводится обезболивание всех болезненных слоев, то есть кожи, надкостницей, твердой мозговой оболочки. После того, как осуществлен доступ к ткани головного мозга, пациент пробуждается. Считается, что манипуляция на ткани головного мозга безболезненна, поскольку там нет нервных окончаний", - рассказал Данил Сидоров, анестезиолог-реаниматолог.

Эпилепсия среди неврологических диагнозов у детей - один из самых распространенных. С каждым годом появляется всё больше способов диагностики и лечения. Главное - вовремя обратить внимание на тревожные признаки.

На голову пациента надевают специальную шапочку с датчиками, которые улавливают сигналы мозга. Процедура длится около получаса. Во время диагностики врачи с помощью специального фотостимулятора подают световой сигнал с определенной частотой, чтобы спровоцировать контролируемую эпилептическую бурю. За пациентом в этот момент наблюдают через камеру. В этот момент врач на компьютере видит, как реагирует мозг, так можно увидеть скрытые приступы и поставить диагноз.

Эпилепсия возникает по разным причинам: наследственность, сложная беременность или роды, травмы, инфекции, инсульт и даже опухоли мозга. Увидеть их помогают МРТ и КТ – на снимках видны любые отклонения, но часто детям трудно лежать неподвижно, а от этого зависит точность исследования. Чтобы не мучить маленьких пациентов долгой неподвижностью, врачи в Москве впервые применили газ ксенон при проведении МРТ.

"Для данного газа характерно не только нейропротективное, но и такое терапевтическое действие, способствующее развитию когнитивных функций и в целом развитию ребенка", - сообщил Алексей Крапивкин, директор НПЦ Солнцево.

Пятилетний Саша процедуру перенес стойко. Ксенон подействовал просто как снотворное - никаких уколов, страха и боли. На обследование мальчика привели из-за частых приступов. Диагноз "эпилепсия" уже подтвердился, теперь предстоит выяснить, почему проблема возникла - это поможет в лечении. Ребенок только в начале пути, но первый шаг уже сделан. И это самое важное.